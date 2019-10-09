Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AMC Networks объявило о том, что сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон. Сюжет постапокалиптической драмы вращается вокруг семьи шерифа, под руководством которого группа людей, переживших конец света, сражается с зомби и путешествует в поисках места, которое можно было бы назвать домом. Однако, самым опасным оказались не мертвецы, а пошатнувшееся психологическое состояние спутников шерифа.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Норман Ридус, известный по «Святые из Бундока», «Сплетня», «Темная гавань», «Гангстер» и «Мастера ужасов», Лорен Кохэн, знакомая зрителям по картинам «Казанова», «Сверхъестественное», «Американская семейка» и «Дневники вампира», Мелисса Сюзанн МакБрай, снявшаяся в «Пираты Силиконовой Долины» и «Опасные игры», Эндрю Линкольны, сыгравший в «Грозовой перевал», «Реальная любовь» и «Ответный удар», и Данай Гурира.

В качестве шоураннера выступила Анджела Кенг, подарившая миру сериал «Терьеры». Команду исполнительных продюсеров возглавили Гейл Энн Хёрд, участвовавшая в создании картин «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Бездна» и «Армагеддон», и Дэвид Элперт, благодаря которому свет увидел сериал «Детективное агентство Дирка Джентли». Работу над сценарием вели Чарли Адлард, Фрэнк Дарабонт и Роберт Киркман. Режиссерами стали Грег Никотеро, Макйл Е. Сатраземис и Эрнест Р. Дикерсон.