Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера второго сезона сериала «Затерянные в космосе» состоится 24 декабря. Сюжет научно-фантастической драмы вращается вокруг семьи, потерпевшей крушение во время космического перелета от Земли к недавно открытой и пригодной для жизни планете. После катастрофы герои обнаруживают себя на необитаемой планете. Все меняется, когда они узнают, что скоро этот мир будет уничтожен гравитацией черной дыры.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Моли Паркер, известная по «Вот я какой», «Непорочный», «Острота ощущений», «Вкус солнечного света» и «Ангелы с железными зубами», Тоби Стивенс, знакомый зрителям по картинам «Черные паруса», «И никого не стало», «Онегин» и «Джейн Эйр», Макс Дженкинс, снявшийся в «Измена» и «Восьмое чувство», Мина Сандвол, сыгравшая в «Закон и порядок. Специальный корпус», «Все что у меня есть» и «План Мегги», и Тейлор Рассел.

В качестве шоураннера выступил Зак Эстрин, подаривший миру сериалы «Побег» и «Вернуть из мертвых». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джон Дж. Джанши, участвовавший в создании картин «Мальчишник в Вегасе», «Мечтатель», «Варкрафт» и «Город воров», и Кевин Барнс, благодаря которому свет увидел «Звездные войны: Империя мечты» и «Биография». Работу над сценарием вели Мэтт Сазама, Берк Шарплесс и Вивиан Ли. Режиссерами стали Тим Соутэм, Стивен Серджик и Нил Маршалл.