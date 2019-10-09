Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Делайла» присоединились обладатель премии «Оскар» Нат Факсон, известный по фильмам «Безумцы», «Эйфория», «Морская полиция: спецотдел» и «Меня зовут Эрл», и Николь Байер, знакомая зрителям по картинам «Бруклин 9−9», «Конь БоДжек», «Студия 30» и «В лучшем мире». Сюжет социальной драмы вращается вокруг женщины, стремящейся исправить ошибки прошлого и найти своего биологического отца. Единственная проблема заключается в том, сколько ущерба героиня нанесет окружающим в попытке наладить свою жизнь.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерскую команду также вошел Артуро Кастро, сыгравший в «Брод Сити», «Нарко» и «Хорошая жена», и Джессика Рот, снявшаяся в «Ла-Ла Ленд», «Сплетница», «Полиция Чикаго», «Счастливый конец» и «Кайф с доставкой».

В качестве шоураннера выступил Аарон Каплан, благодаря которому свет увидели «Погоня за жизнью», «Тайны и ложь», «Тайны Лауры» и «Благочестивые стервы». Команду исполнительных продюсеров возглавили Киркер Батлер, участвовавший в создании картин «Галавант», «Гриффины» и «Жизнь в деталях», и Дэна Хонор, подарившая миру сериалы «Соседство», «Расскажи мне сказку», «Семья» и «Стартап».