Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Бортпроводница» присоединился Михиль Хаусман, известный по «Игра престолов», «Век Адалин», «Черная книга», «Дикая» и «Темное дитя». Сюжет триллера вращается вокруг бортпроводницы, которая проснулась в неизвестном ей отеле, в постели с мертвым незнакомцем. Она не помнит ни что произошло, ни как оказалась в подобной ситуации. Теперь ей необходимо разгадать эту загадку ради спасения собственной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, другой исполнительницей главной роли стала Кейли Куоко, знакомая зрителям по картинам «Теория большого взрыва», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Побег» и «Моя так называемая жизнь».

В качестве шоураннера выступила сама Кейли Куоко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги» и Сара Шехтер, благодаря которой свет увидел «Флеш», «Стрела», «Титаны» и «Тайны Лауры».