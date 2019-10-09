Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что стартовала работа над созданием сериала «Мост и тоннель». Сюжет драмы вращается вокруг трех, потрепанных жизнью и рутиной, друзей. Все они помогают друг другу в преодолении бытовых трудностей, в построении личной жизни, но главное в достижении их совместной мечты — стать лучшими риелторами Нью-Йорка.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Мелисса Картер, подарившая миру сериалы «Переходный возраст», «В стиле Джейн», «Игра в ложь» и «Любовницы», и Эллен ДеДженерес, знакомая по «Если бы эти стены могли говорить 2» и «Теория большого взрыва».

Команду исполнительных продюсеров возглавил Джефф Клеман, участвовавший в создании картин «Агенты А.Н.К.Л.», «Судя» и «Франкенштейн».