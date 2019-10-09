Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера шестого сезона сериала «Флэш». Сюжет драмы вращается вокруг уже полюбившегося зрителям супергероя, передвигающегося по городу с сумасшедшей скоростью, борющегося со злом, несправедливостью и защищающего каждого, кто не способен защитить себя сам.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Грант Гастин, известный по «Лузеры», «Стрела», «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение» и «C.S.I.: Майами», Кэндис Паттон, знакомая зрителям по картинам «Красавцы», «Холм одного дерева», «Анатомия страсти» и «Касл», Даниэль Панабэйкер, снявшаяся в «Шестнадацатилетняя мать» и «Твои, мои и наши», Томас Кавана, сыгравший в «Пиф-паф, ты — мертв», «Клиника» и «За гранью возможного», и Карлос Валдес.

В качестве шоураннеров выступили Грег Берланти, подаривший миру «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги»,Эндрю Крейсберг, знакомый по «Элай Стоун» и «Симпсоны», а также Джефф Джонс, известный по работе над «Лига справедливости: Парадокс источника конфликта», «Юная лига справедливости», «Титаны» и «Робоцып». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джозеф Патрик Финн, участвовавший в создании картин «Жизнь непредсказуема», «Пропавший» и «На службе у дьявола», и Тодд Хелбинг, благодаря которому свет увидел сериалы «Спартак: Боги арены», «Спартак: Кровь и песок», «Черный паруса» и «Тайны Смолвиля». Режиссерами стали Дермотт Даунс, Ральф Хемекер и Стефан Плещински.