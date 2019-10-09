Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Черная молния». Сюжет драмы вращается вокруг супергероя в отставке, который завел семью, спокойно растит двух дочерей и работает директором школы для проблемных детей. Однако все меняется, когда в городе появляется опасная банда преступников. Теперь Черная молния снова должен выступить защитником слабых и нуждающихся.

Герой Цитата из сериала «Черная молния». The CW

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кресс Уильямс, известный по «Зои Харт из южного штата», «Доктор Хаус», «Падший», «В твоих глазах» и «Побег», Чайна Энн Макклейн, знакомая зрителям по картинам «Сезон ураганов», «Кости», «Ночная смена» и «Морская полиция: спецотдел», Нафиса Уильямс, снявшаяся в «Твин Пикс» и «Реанимация», Кристин Адамс, сыгравшая в «Бэтмен: Начало», «Девушка с татуировкой дракона» и «Обмани меня», и Марвин «Крондон» Джонс III.

В качестве шоураннеров выступил Салим Акил, подаривший миру «Спаркл» и «Игра». Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», и Мара Брок Акил, благодаря которой свет увидел сериал «Город хищниц». Работу над сценарием вели Тони Изабелла и Тревор Фон Эеден. Режиссерами стали Оз Скотт и Бенни Бум.