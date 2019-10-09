Лондон, , 08:13 — REGNUM В январе аукцион Sotheby’s выставит на продажу набросок Мантеньи к одному из полотен из серии «Триумф Цезаря», оцененный в 12 млн долларов. Ожидается, что работа будет продана со значительным превышением оценочной стоимости. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Рисунок связан со вторым полотном знаменитой серии «Триумф Цезаря» (ок. 1480−1506), написанной по заказу маркиза Мантуи Франческо II Гонзаги. В 1629 году серию приобрел Карл I, и теперь она находится в постоянной экспозиции дворца Хэмптон-Корт. Это один из менее чем 20 известных набросков мастера и одно из всего двух произведений Мантеньи, до сих пор находящихся в частных руках.

Рисунок, предположительно созданный в конце 1480-х годов, достаточно ветхий. На нем обнаружились следы активного использования — его поверхность потерлась при передавливании контура для создания гравюр еще в мастерской Мантеньи, — но для своего возраста он находится в весьма неплохом состоянии.