Брюссель, , 09:12 — REGNUM 11 октября Королевские музеи изящных искусств Бельгии откроют выставку «Дали и Магритт. Две иконы сюрреализма в диалоге» в Брюсселе. Для экспозиции привезут более 80 произведений из 40 мировых собраний. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Выставка приурочена к десятилетию Музея Магритта, входящего в комплекс Королевских музеев изящных искусств, где собрана самая большая коллекция произведений художника — более 230 картин, скульптур и графики.

Сальвадор Дали и Рене Магритт познакомились в Париже весной 1929 года и примкнули к сюрреализму. Дали пригласил Магритта приехать к нему в Кадакес, что повлияло на окончательный выбор Рене своего вектора развития в художественном мире.

Выставка продлится до 9 февраля 2020 года.