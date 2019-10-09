Москва, , 08:10 — REGNUM 10 октября в залах Московского отделения Союза художников России откроется персональная выставка Геннадия Мызникова «Провинциальный мотив. Геннадий Мызников». Об этом сообщает портал ARTTUBE.

Геннадий Мызников — один из ярких представителей «шестидесятников», поколения, шедшего за художниками «сурового стиля». Широкую известность живописцу принесли масштабные многофигурные композиции на историко-революционные темы: «Стачка» (1960), «Маевка» (1964), «В. И. Ленин. Революция» (1961−1987). Через приемы примитива автор передавал непредвзятость, непосредственность ощущений.

Геннадий Мызников: «В погоне за новизной, за бесконечной сменой впечатлений искусство в какой-то мере утратило психологизм, внимание к человеку. В движении порой теряешь чувство реальности предмета, мира, а вместе с тем и чувство прекрасного. Хочется иногда самому остановиться и остановить других».

Выставка продлится до 24 октября 2019 года.