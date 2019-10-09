Москва, , 08:15 — REGNUM 19 октября в Музее индустриальной культуры откроется выставка «Где живут вещи» фотографа Клауса Пихтера. Экспозиция организована совместно с Музеем города Вены. Об этом сообщает портал TimeOut.

Клаус Пихлер создал серию работ в рамках проекта «Феномен складов для хранения вещей». Он изучает, какие вещи мы оставляем, а какие отдаем или выбрасываем, их практическую ценность и эмоциональную значимость. В основном съемки проходили в венских складах для хранения вещей.

Для музейной экспозиции тщательным образом подобраны тысячи предметов из самых разных сфер жизни простого советского человека начиная с 1920-х годов. Выставка «Где живут вещи» — это часть проекта «НА РАЙОНЕ/NA RAjONE: динамика культурных и художественных связей между центральными районами города, спальными районами и периферией».

Выставка продлится до 29 октября 2019 года.