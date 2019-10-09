Пекин, , 06:15 — REGNUM Кассовые сборы от похода граждан Китая в кинотеатры в текущем году достигли 52,25 млрд юаней (около $7,4 млрд) на 7 октября, что на 2,74% выше в годовом исчислении, что напрямую связано с бумом посещаемости кинотеатров на праздничной неделе по случаю Дня образования КНР, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Доход взлетел на 86,4% относительно прошлогоднего рекорда октябрьских праздничных дней и превысили 5 млрд юаней с 30 сентября по 7 октября текущего года, сообщили в Китайской информационной сети фильмов. Китайские фильмы с начала года собрали 33 млрд юаней, что составляет более 60% от общих кассовых сборов.

Из 63 фильмов, собравших 100 млн юаней или более, 33 оказались китайского производства. При этом, семь из них вошли в десятку самых кассовых в истории китайского кинематографа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мои Гималаи»: в КНР показали фильм о тибетских пастухах-защитниках границы