Челябинск, , 05:36 — REGNUM Балетная труппа Челябинского театра оперы и балета на две с половиной недели отправляется на гастроли в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе гастрольного тура, южноуральские танцоры посетят 10 городов и выступят на самых престижных сценах. Китайской публике будет представлена новая постановка Челябинского театра — балет «Анна Каренина». За время гастролей в Китае состоится 12 показов новой постановки.

Напомним, что ранее новая постановка была представлена на Международном фестивале в Уфе.

Отметим, что в Челябинске балет «Анна Каренина» будет представлен публике 21 ноября и 13 декабря.