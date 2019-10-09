Челябинск, 9 октября 2019, 05:36 — REGNUM Балетная труппа Челябинского театра оперы и балета на две с половиной недели отправляется на гастроли в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе гастрольного тура, южноуральские танцоры посетят 10 городов и выступят на самых престижных сценах. Китайской публике будет представлена новая постановка Челябинского театра — балет «Анна Каренина». За время гастролей в Китае состоится 12 показов новой постановки.
Напомним, что ранее новая постановка была представлена на Международном фестивале в Уфе.
Отметим, что в Челябинске балет «Анна Каренина» будет представлен публике 21 ноября и 13 декабря.