Рим, , 20:25 — REGNUM Вывоз рисунка Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» отменил суд по административным делам области Лацио в Италии. Об этом 8 октября сообщает информационный портал Rai News 24.

Знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, сделанный им около 1490−1492 годов и хранящийся в музее Академии в Венеции, должен был отправиться в Париж на выставку, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо.

Решение суда в Италии приостанавливает действие меморандума достигнутого ранее между министерствами культуры Италии и Франции об обмене мировыми шедеврами искусства. Речь идёт об обмене произведений да Винчи на работы Рафаэля Санти из собрания Лувра к выставке, которая планируется в следующем году в Риме в Квиринальском дворце и приурочена к 500-летию со дня смерти художника из Урбино.

При этом Рим не смог добиться, чтобы Лувр одолжил на выставку в Риме знаменитую «Джоконду» да Винчи, хотя до этого власти Франции не исключали вывоза знаменитого шедевра из Лувра.

Таким образом, итальянский суд полностью удовлетворил ходатайство ассоциации «Наша Италия» (Italia Nostra), выступавшей против соглашения между министерствами культуры Италии и Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о меморандуме между Францией и Италией по поводу «Витрувианского человека» работы Леонардо да Винчи

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