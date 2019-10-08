Баку, , 16:23 — REGNUM Дни культуры Карачаево-Черкесии прошли в столице Азербайджана. Проект стартовал 5 октября на площадке Российского информационно-культурного центра. В нем была открыта выставка народных ремесел, организован показ национальных костюмов народов Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

В течение трех дней гости центра могли познакомиться с искусством и культурой многонационального народа КЧР. Украшением мероприятия стало выступление государственного ансамбля танца КЧР «Эльбрус». В концертной программе также выступили заслуженные артисты Карачаево-Черкесии Фатима Китаева, Аида Байрамукова, Мая Рамазанова.

Деятели искусств Карачаево-Черкесии приняли участие в концерте ко Дню учителя, представив свое творчество педагогам Азербайджана. Завершились Дни культуры республики 7 октября большим концертом в Азербайджанской Государственной Академической филармонии имени Муслима Магомаева.

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