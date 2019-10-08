Тюмень, , 16:03 — REGNUM Тюменский родительский комитет выступил против концертов популярного рэпера Егора Крида. По мнению общественников, как максимум необходимо запретить выступление исполнителя, как минимум — повысить возрастную планку посетителей его концертов в Тюмени с «+12» до «+18», сообщили они корреспонденту ИА REGNUM.

Активисты Тюменского родительского комитета аргументируют своё убеждение доводами, что в песнях Егора Крида содержится «пошлость, мат, гламур и пренебрежительное отношение к женщинам». Поэтому его творчество лишь способствует деградации молодёжи и особенно негативно влияет на несовершеннолетних, которым на концертах Крида не место, считают активисты.

На сайте Тюменского родительского комитета появилась статья с неоднозначным заголовком. Член правления ТРК Андрей Генерозов сообщает, что таким образом родители Тюмени хотят привлечь внимание к проблеме аморального содержания песен некоторых исполнителей.

«Это такой идейный флешмоб, и это уже некая форс-мажорная мера, которая по умолчанию привлечет к себе внимание», — заявил член правления ТРК в интервью изданию 72.ru.

Отметим, что гастроли Егора Крида в Тюмени намечены на середину ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Детский омбудсмен Тюменской области против творчества рэп-исполнителя Face