Вашингтон, 8 октября 2019, 15:45 — REGNUM Специализирующееся на новостях технологий, массовой культуре и науке издание CNET назвало 30 лучших фильмов десятилетия.
Так, в пятерку вошли фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015 год), «Человек-Паук: Через вселенные» (2018), «Отрочество» (2014), «Прочь» (2017) и «Леди Бёрд» (2017).
Также в десятку лучших фильмов по версии издания попали «Фаворитка» (2018), «Рома» (2018), «Черная Пантера» (2018), «Из машины» (2015) и «Мастер» (2012).
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Далее идут «Она» (2013), «Лунный свет» (2016), «Социальная сеть» (2010), «Драйв» (2011), «Форма воды» (2017), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Начало» (2010), «Бёрдмен» (2014), «В центре внимания» (2015), «История игрушек 3» (2010), «Реинкарнация» (2018), «Реальные упыри» (2015), «12 лет рабства» (2013), «Одержимость» (2014), «Аннигиляция» (2014).
Замыкают пятерку фильмы «Зови меня своим именем» (2017), «Ведьма» (2016), «Охота на дикарей» (2016), «Звездные войны: Пробуждение Силы» (2015) и «Чудо-Женщина» (2017).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное общество кинокритиков США составило рейтинг лучших фильмов 2018 года. Лучшей кинокартиной критики сочли «Наездника» китайского режиссера Хлои Чжао. Второе место отдано фильму «Рома» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Третье место — у картины «Пылающий» южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона.
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