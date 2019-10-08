Рига, , 14:00 — REGNUM Премьера патриотической ленты «Вьюга из душ» (Dvēseļu puteņa) пройдет 8 ноября сразу во всех 14 залах самого большого кинотеатра Риги. Об этом пишет портал LSM.

14 залов расположены на двух этажах, а общее количество мест 2851. Вместимость самого большого зала 602 зрителя. Это первая столь масштабная премьера отечественной картины в Латвии.

Литературной основой фильма стал 800-страничный роман Александра Грина (не путать с автором «Алых парусов») о судьбе и переживаниях молодого латыша, попавшего в жернова Первой мировой войны.

Премьера фильма откроет неделю государственных праздников — 11 ноября в Латвии отмечаются день Лачплесиса (Lāčplēša diena), а 18-го день Независимости.

Основная мысль заложенная в трейлер фильма: «Латвия не появилась на пустом месте. Это нужно знать каждому».

«Картина демонстрирует героизм, любовь к родине, национальную стойкость и будет интересна всем», — считает режиссёр Дзинтарс Дрейберг.

Кроме Риги прокат начнётся в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе и ещё десяти городах страны. А после 18 ноября картина будет доступна во всех районах Латвии. В 2015 году было известно, что бюджет картины должен был составить 2,1 млн евро. Большая часть средств на производство ленты выделена Национальным киноцентром.