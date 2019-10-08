Историю легендарного Уралмашзавода стоит осветить в будущем Центре современного искусства в Екатеринбурге. Об этом заявил спикер Игорь Володин, сообщает Justmedia.

Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM У города и Среднего Урала в целом очень богатая история, и в Екатеринбурге зачастую нет помещений, чтобы показать все интересные экспонаты. История Уралмашзавода — это один из примеров «упущений», которые нужно исправить, считает председатель.

«Мы должны доносить эту историю до нашего молодого поколения», — сказал Володин.

Центр современного искусства могут построить рядом с храмом Святой Екатерины, если тот будет воздвигнут в центре города. В этом случае было бы полезно организовать в новом центре выставку об Уралмаше, добавил спикер.

Напомним, ранее в гордуме отклонили выделение денег на музей труженикам тыла в Екатеринбурге. На музей требовалось 100 млн рублей из городского бюджета.

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