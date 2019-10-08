Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Театры Свердловской области получат грантовую поддержку в размере 50 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Гранты губернатора Свердловской области будут выделены на проекты 18 учреждений культуры, которые получат от полумиллиона до семи миллионов рублей. Финансовую поддержку получат не только театры Екатеринбурга, но и Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Первоуральска.

В частности семь миллионов рублей получит Театр юного зрителя в Екатеринбурге на постановку спектакля «Собачье сердце», а также на поездку в Бразилию, где уральский театр примет участие в международном театральном фестивале.

Отметим, что гранты выделяются по программе поддержки и развития культуры в Свердловской области до 2020 года.