Москва, , 11:59 — REGNUM 21 октября художница и дизайнер одежды Катерина Lime Blossom (Катерина Чекина) открывает выставку «Нити времени». В рамках проекта также пройдут ряд лекций и круглых столов. Об этом сообщает портал «Теории и практики».

Экспозиция будет представлять собой пространство, состоящее из 4 комнат-инсталляций старинного особняка Башмет-центра. Центральное произведение выставки будет создаваться художницей непосредственно в период работы выставки. Полное погружение обеспечивает звук, созданный специально для выставки музыкантом TYOMA (Артем Харченко).

Катерина Lime Blossom: «Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Единство пространств при различных плотностях, частоте вибраций и структурах. Единство времени. Тонкой нитью тянутся знания прошлого в будущее, которые сосуществуют, возможно, одновременно».

Выставка продлится до 15 ноября 2019 года.