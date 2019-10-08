Москва, , 12:37 — REGNUM 21 октября в нескольких пространствах Центре Творческих Индустрий «Фабрика» пройдет выставка «FREE OFF // Освобождение» 40 выпускников курса «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства. Об этом сообщает портал «АртМосковия».

Как отмечают искусствоведы, выставка представляет собой срез общества, объединяющий личный и глобальный контексты, поднимая социальные и психологические темы. Каждый блок выставки содержит от двух до шести проектов: инсталляции, видео, объекты, картины и фотографии.

Работы будут экспонированы на двух уровнях «Фабрики» и распределены по десяти тематическим блокам — Город, Страна, Глобал, Память, Семья, Дом, Боль, Адаптация к социуму, Секс в твоей голове, Гендер, Вещи, Экология.

Выставка продлится до 10 ноября 2019 года.