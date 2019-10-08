Москва, , 11:41 — REGNUM 10 октября в Российском национальном музее музыки откроется выставка «Красота и правда оперы: Мусоргский и Римский-Корсаков». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Выставка посвящена сразу двум датам: 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. На ней покажут больше 200 предметов, среди которых подлинная нотная рукопись оперы «Борис Годунов», афиши, фотографии и костюмы.

Экспозиция будет состоять из пяти разделов, таких как «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба», «Саламбо». Каждый из них расскажет об опере Мусоргского, отредактированной Римским-Корсаковым.

Выставка продлится до 30 декабря 2019 года.