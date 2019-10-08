Москва, , 11:45 — REGNUM 9 октября Государственный музей Востока и Музей Рерихов откроют в Москве экспозицию «Мемориальный кабинет Н. К. Рериха». Об этом сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

На выставке воссоздали атмосферу дома семьи Рерихов в индийской долине Кулу. В мемориальном кабинете можно будет увидеть 31 картину и более 180 уникальных предметов: фотографии, буддийская бронза из семейной коллекции, личные вещи Рерихов, украшения, раритетные печатные издания.

В центре экспозиции представлены такие знаменитые рериховские картины и этюды, как триптих Fiat Rex («Да здравствует Владыка!»), картина «Сокровище мира», гималайские пейзажи и портреты Николая и Елены Рерихов кисти Святослава Рериха.