Рим, , 11:18 — REGNUM В Национальной галерее Марке (региона Марке в Италии), открылась выставка «Рафаэль и его друзья из Урбино». Выставка в родном городе Рафаэля приурочена к 500-летию со дня смерти мастера. Об этом сообщает официальный сайт телеканала «Россия — Культура».

На выставке представлено 85 работ, в том числе 17 картин и три эскиза Рафаэля. Ее подготовка заняла два года и обошлась в один миллион евро — это один из самых больших бюджетов, которые когда-либо видели в Урбино. Организаторы выставки акцентируют внимание зрителей на том, что стиль Рафаэля формировался в сообществе наставников и друзей, таких как Тимотео Вити и Джироламо Дженга.

Куратор выставки Сильвия Гинзбург: «Идея выставки состоит в том, чтобы сравнить судьбы трех художников, выходцев из Урбино. И через вехи их биографий и стилей рассказать историю грандиозного перехода от искусства 1400-х годов к 1500-м.»

Выставка продлится до 19 января 2020 года.