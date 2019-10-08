Лондон, , 11:30 — REGNUM Писатель Дэвид Митчелл после пятилетнего перерыва анонсировал выход своего нового романа «Утопия Авеню». Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно, роман будет посвящен карьере британской музыкальной группы «Утопия Авеню», исполнявшей музыку в психоделическом жанре. Группа «Утопия Авеню», действительно существовавшая и творившая в 1960-е годы, была современницей и участницей европейских уличных забастовок 1968 года, о чем будет рассказано на страницах романа.

По словам Митчелла, данное произведение является сложным экспериментом: «Может ли роман из слов (не оснащенный встроенными динамиками) исследовать бессловесные загадки музыки? Ведь писать роман о музыке, это все равно что танцевать об архитектуре. В данном случае «Утопия Авеню» это мое решение столь сложной задачи».