Стокгольм, , 11:22 — REGNUM В Сети появился тотализатор, принимающий ставки на обладателя Нобелевской премии по литературе за 2019 год. Об этом сообщает сайт спортивных букмекерских прогнозов Nicerodds.

В 2019 году Нобелевская премия по литературе впервые будет вручена двум лауреатам. Несмотря на данное обстоятельство, организаторы тотализатора принимают ставки лишь на победу одного автора.

В текущий момент лидером прогнозов является канадская поэтесса Энн Карсон, следом за которой расположилась французская писательница Мариз Конде. В число претендентов также вошла писательница Людмила Улицкая. На данный момент ее шансы на успех совпадают с прогнозами на победу Харуки Мураками, Цань Сюэ и Нгуги Ва Тхионго.