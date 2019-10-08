Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM Нью-Йоркская публичная библиотека организует масштабную выставку, посвященную жизни и творчеству писателя Джерома Сэлинджера. На выставке впервые в большом количестве будут представлены личные вещи, фотографии и записные книжки писателя. Об этом сообщает The Guardian.

Выставка представит артефакты, рассказывающие о жизни и творчестве автора, начиная с оригинального машинописного экземпляра «Над пропастью во ржи» и заканчивая книжным шкафом от из спальни Сэлинджера, заполненного книгами из его личной библиотеки. В число выставочных экспонатов также вошли: личные фотографии, письма друзьям, детские предметы писателя, документы, печатная машинка и др.

В роли организаторов выставки выступили сын писателя Мэтт Сэлинджер, вдова Колин Сэлинджер и отдел специальных коллекций Публичной библиотеки Нью-Йорка. Выставка продлится три месяца, вход на экспозицию бесплатный для всех желающих.