Лондон, , 11:56 — REGNUM Письмо Джейн Остин к ее сестре Кассандре, написанное в 1813 году и больше века пролежавшее в частной коллекции, будет продано на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Письмо, датированное 16 сентября 1813 года, написано вскоре после публикации «Гордости и предубеждения». Оно состоит из четырех страниц. Содержание письма отличается большим количеством ценных замечаний относительно повседневной жизни того времени. Большое внимание писательница уделяет вопросам здоровья членов семьи, а также советам относительно современной моды.

Стоит отметить, что письма Джейн Остин редко попадают на аукцион. Причина заключается в том, что большая часть ее писем (более 3000 штук) была уничтожена членами ее семьи в 1840-е годы. Из их числа сохранилось лишь 161 письмо, из которых 95 адресованы сестре Кассандре.