Пермь, , 09:37 — REGNUM В день закрытия Первого Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ» Пермский академический «Театр-Театр» откроет двери зрителям, об этом 8 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марюса Ивашкявичюса Павел Герасимов

Последний фестивальный день откроется читкой пьесы известного литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса «Ад и мир», являющегося председателем жюри конкурса.

Далее на суд зрителей будут представлены работы, созданные благодаря деятельности лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ». Среди них выставка театральных плакатов, музыкальная инсталляция, визуально-пластический перформанс «До опыта».

В завершении дня будет показан спектакль «Пьяные» режиссера Пермского академического «Театра-Театра» Марата Гацалова. После чего для участников и зрителей фестиваля пройдет торжественная церемония закрытия конкурса.

Напомним, театральный фестиваль «POST ФАКТ» проходит впервые. На мероприятии были представлены спектакли, вошедшие в лонглист премии «Золотая маска».

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