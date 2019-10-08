Новолакский район, , 09:16 — REGNUM Первый передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) поступил в Дагестан в рамках нацпроекта «Культура». Он передан на баланс центра культуры и досуга Новолакского района республики, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе регионального минкульта.

В ведомстве отметили, что благодаря автоклубу артисты из райцентра смогут путешествовать с концертами и кинопоказами по отдаленным аулам и сёлам района.

До конца 2019 года автоклубами со сценой, световой и звуковой аппаратурой, оборудованием для показов фильмов будут обеспечены ещё шесть районов Дагестана: Кизлярский, Каякентский, Кизилюртовский, Левашинский, Ногайский и Тарумовский. На это будет направлено более 34,7 млн рублей.

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