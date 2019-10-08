Нижний Новгород, , 07:49 — REGNUM В столице Чувашии 10 октября откроется спартакиада кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Кадет Приволжья». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.

Соревнования состоятся с 10 по 13 октября в рамках реализации окружного проекта «КаДетство». Кадеты будут состязаться по интеллектуальным, спортивным и военно-прикладным видам спорта — всего предусмотрено 15 зачетных дисциплин. В рамках спартакиады будут подведены итоги деятельности кадетских корпусов ПФО за 2018−2019 учебный год.

Отметим, что в Поволжье кадетские корпуса созданы в шести регионах — Нижегородской области, Татарии, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае. Обучение в кадетских корпусах ПФО проходят 2150 воспитанников, в том числе 308 детей (14%) из малообеспеченных семей, 335 (16%) — из многодетных, а также 111 (5%) сирот и оставшихся без попечения родителей.

За кадетскими корпусами определены и закреплены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части. По данным полпредства, более половины выпускников кадетских корпусов поступают в профильные высшие учебные заведения.