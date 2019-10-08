Пекин, , 07:20 — REGNUM Получившее ряд наград спектакль «Песни Лира» польского режиссера Гжегожа Браля будет поставлено в Центре исполнительских искусств Тяньцяо в Пекине 19 и 20 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Представление продемонстрирует хореографические номера, музыку народных инструментов и акапельное пение на латинском, английской и польском языках, при помощи которых будет выражено безумие, отчаяние, разочарование и любовь главных героев.

Шоу основано на трагедии английского драматурга Уильяма Шекспира «Король Лир», которое показывает постепенное погружение в безумен короля после того, как он завещает свою власть и землю двух из трех его дочерей в обмен на неискренние призвания в любви, которые становятся трагическими для всех.

Премьера «Песен Лира» состоялась в 20 212 году ан Эдинбургском фестивале Фриндж, где получила три награды, включая специальную премию Британского музыкального театра.

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