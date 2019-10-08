Шэньян, Китай, , 04:58 — REGNUM Имперский храм предков возрастом 238 лет был вновь открыт для посетителей на время празднования Дня образования КНР после капитального ремонта, сообщает агентство Синьхуа.

Имперский храм предков расположен возле Шэньянского имперского дворца ранней династии Цин в столице провинции Ляонин городе Шэньяне на северо-востоке Китая. Храм был построен в 1781 году и внесен в число ключевых проектов Национальной администрации культурного наследия КНР. Реставрация храма заняла более полугода.

Отметим, что Имперский дворец династии Цин в Шэньяне был построен в 1625 году. Он также был включен в список объектов всемирного культурного наследия в 2004 году.