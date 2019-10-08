8 октября 2019 | Время чтения 7 мин

С 3 по 6 октября в Москве проходили выставки Comic Con Russia и Игромир. На первой встречаются любители популярной культуры, комиксов и сериалов; на второй — геймеры со всех уголков страны. Ситуация обостряется тем, что оба мероприятия проходят на одной площадке. Корреспондент ИА Regnum посетил Comic Con и провел четыре дня в окружении косплееров, комиксистов, актеров, блогеров и приверженцев гик-культуры. Джедаи, супергерои и звон в ушах по вечерам — как прошло это время?

Алёна Соколова, Дарья Антонова, , 15:19 — REGNUM В Москве проходят десятки тематических встреч и фестивалей, посвященных гик-культуре, но гвоздем годовой программы всегда становится начало октября. В середине осени — в текущем году с 3 по 6 октября — традиционно проходят два крупных события: геймерская выставка «Игромир» и Comic Con Russia. Беспрецедентная акция: не знаешь на что пойти — иди на оба праздника сразу.

Comic Con Russia Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экспозиция фестиваля Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правда, с каждым годом идея объединения фестивалей все громче критикуется. Площадкой для ивента послужил громадный комплекс «Крокус Экспо»: два больших павильона принадлежат геймерам, еще два — гикам, но весь квартет объединен общим холлом, и попасть из зала в зал ничего не стоит (как и бесконечно путать, в каком зале какой стенд находится). Я побывала на выставке в 2019 году, уделив больше внимания Comic Con Russia.

Что такое Comic Con?

Изначально Comic Con начался как ежегодная выставка комиксов в Сан-Диего. Первый фестиваль прошел в 1970 году и превратился в истории поп-культуры в культовое событие: на выставку приезжают мировые звезды, крупнейшие медиакомпании анонсируют свои новинки, молодые комиксисты находят там своих издателей. Спустя сорок четыре года праздник приехал в Россию, чтобы состояться в Москве.

Более того, с 2019 года у наших соотечественников есть возможность посещать Comic Con дважды: весной фестиваль проходит в Санкт-Петербурге, а осенью — в столице. В первые годы существования в России список приглашенных звёзд гик-сферы был скуден, зато сейчас на фестиваль приехали Хидео Кодзима (геймдизайнер и причина мема «Кодзима — гений»), Дмитрий Глуховский (писатель и автор серии «Метро 2033»), Эндрю Скотт (больше всего известный по роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок» от BBC), Мэдс Миккельсон (оказавшийся вживую куда более обаятельным и добрым, нежели его персонаж — Ганнибал Лектор — в одноименном современном сериале) и несколько популярных блогеров.

Российский Comic Con состоит из разрозненных стендов различных компаний, ярмарочной зоны, кинозала, в котором проходят презентации фильмов и встречи с гостями конвента, и сцен, перед которыми посмотреть на выступления актеров, книжных издателей и косплееров собираются тысячные толпы. Фестиваль длится, как его предшественник, четыре дня — с четверга по воскресенье. Люди съезжаются из разных уголков страны (а если очень хотят увидеть любимого актера — так и из других стран; как, например, молодая девушка из Сеула, фанатка Мэдса Миккельсона).

В 2019-м стало понятно, что главными темами нынешнего гиковского года стали отечественные комиксы и Disney. Издатели провели ряд встреч, посвященных выпуску новинок на российский рынок графических романов; а ребята из Disney показали москвичам отрывки из будущих фильмов своих франшиз, вроде «Малифисенты», «Холодного сердца» и «Черной вдовы» (фанаты Marvel наконец-то узнают, что случилось в Будапеште), а также установили несколько крупных стендов от своих брендов.

Например, у Marvel была коллаборация с онлайн-кинотеатрами ivi — гостей их стенда ждали интерактивы, посвященные знанию киновселенной, и «музейная» экспозиция со статуями злодея Таноса и Железного человека — знаковых лиц для десятилетней истории франшизы.

Поражали размахом и грандиозностью подготовки косплееры и саберфайтеры, привезенные стендом LucasFilm. Удивительное зрелище: сквозь плотную толпу змейкой проплывают популярные герои саги «Звездные войны», подняв вверх разноцветные световые мечи. Шествие покорителей космоса. В то же время московская школа саберфайтинга (фехтования на световых мечах) регулярно разыгрывала сценки на сценах или даже импровизированно в толпе на площадке конвента.

Издательство комиксов Bubble решило нахрапом взять гостей Comic Con, обосновавшись в самом центре одного из залов с большим стендом, посвященным будущему фильму «Майор Гром. Чумной доктор». Команда проекта привезла и представила актеров фильма, посвятила сюжету истории аттракцион, ставший главным элементом интерактива для гостей, а также показала эксклюзивный ролик со съемок отечественного кинокомикса. Кроме того, Bubble представили свою digital-платформу: честно говоря, даже мне, человеку неискушенному в вопросах российской комикс-индустрии, захотелось зайти на сайт или скачать мобильное приложение.

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Кроме Bubble, свои новинки представила команда «КомФедерации», и, помимо привычных для читателей супергеройских серий (вроде выпуска новых серий «Удивительного Человека-паука» или «Росомахи» в нескольких версиях, включая ту, что исключительно для взрослой аудитории), издатели анонсировали с десяток работ отечественных авторов-комиксистов. «КомФедерация», в отличие от Bubble, не развивает одну общую вселенную героев, а вводит на рынок новых разрозненных героев.

Люди знакомятся на месте и собираются по интересам, часто — благодаря общим фандомам. За один день можно найти десяток новых друзей. Так, например, я собрала косплееров сериала «Благие знамения» — получилась толпа в 50 человек.

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Слева Йода, справа — Железный человек

Не обошлось, правда, без организаторских неудач: очереди и толпа в павильонах мешали наслаждаться праздником. Многие посетители отмечали, что ажиотаж вокруг фестиваля вредит ему: в очереди на вход в комплекс приходится стоять больше часа, чтобы участвовать в активностях — тоже. Подойти к лавкам с сувенирами сложно, еще сложнее — рассмотреть их содержимое.

Впрочем, для гостей Comic Con главное — атмосфера. Камилле 17 лет, она московская школьница и приезжает на фестиваль второй раз.

«Меня радует, что с организаторами можно быть «на одной волне»: помимо организационных вопросов с ними можно обсудить, допустим, и фандомные. Да и в целом Комик кон — отдельная планета, где каждый, даже незнакомый человек с радостью тебе поможет», — рассказывает девушка.

В то же время Сергею — 35, он стоматолог из Самары и приезжает в Москву с самого первого фестиваля в России.

«Мне не нравится, когда люди думают, что это все — ерунда, что комиксы нужны только подросткам, а супергерои и вовсе младшеклассникам. На самом деле сейчас существуют самые разные комиксы, вплоть до рисованной мировой классики, а супергерои учат нас хорошей морали, что в этом плохого? У меня дочери пять лет, я крепко стою на ногах, есть квартира-машина, почему я должен стесняться того, что люблю «Мстителей?» — спрашивает он.

В то же время Снежане 24 года, она из Санкт-Петербурга и работает психиатром.

«В целом фестиваль неплохо разросся и развился за эти годы, много интересных стендов, квестов, презентаций. У каждого стенда были ведущие, постоянно какой-то «движняк», сцены тоже не пустовали. Зоны для фото были интересные, например стенд «Джуманджи» или старый кинотеатр (очень красивый, понравился безумно)», — отмечает посетительница. Она также добавила, что ей понравилось грамотно составленное расписание и приглашенные актеры.

На аллее авторов молодые комиксисты показывают публике свои работы — здесь оригинальные комиксы, открытки и стикеры. Многих издатели находят здесь — так, например, некоторые работы были напечатаны издательством Bubble.

За четыре дня (да даже за один) в многотысячной толпе устаешь так, что вечером начинает звенеть в ушах. Но где еще можно услышать диалог между Ганнибалом и Грутом, посмотреть, как Мориарти угощают шоколадкой «Аленка», а художник Тед Стоунс на чистом русском языке произносит фразу «Ну-ка, от винта», принадлежащую персонажу, которого он создал? Герои мультфильмов, игр и кино смешиваются с обычными посетителями, и Comic Con превращается в кросскультурное пространство. Открытое и для взрослых, и для детей, и для джедаев.

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