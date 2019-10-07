Лондон, , 23:29 — REGNUM В сети появился официальный трейлер шестого сезона сериала «Викинг» про легендарного вождя Рагнара Лодброка и его отряд викингов.

Шестой сезон «Викинга» должен стать последним в данном сериале, который выходит на телеканале History с 2013 года.

Примечательно, что в шестом сезоне снялся известный российский актер Даниил Козловский. Он сыграл роль великого князя Киевского Олега, известного также как Олег Вещий. Этот персонаж станет ключевым в финале сериала.

Шестой сезон будет разделен на два части. Премьера первой части состоится уже в 2019 года, вторая часть выйдет уже в 2020 году. Первая серия шестого сезона выйдет 4 декабря.