Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix объявила о начале съемочного процесса сериала «Ковбой Бибоп» — 10-серийного игрового ремейка одноименного аниме, созданного в 1998 году.

Сериал в целом будет повторять сюжетную линию аниме. Экипаж межпланетного космического корабля «Бибоп» — бывший гангстер, полицейский в отставке, мошенница, гениальный хакер и генетически усовершенствованный корги — все они оказываются на борту корабля волей случая и постепенно становятся друзьями.

Команда корабля занимается охотой за головами, отлавливая за вознаграждение беглых преступников.

Сценарий сериала напишет Кристофер Йост, режиссером выступит Гарсиа Лопес.