Майкоп, , 23:11 — REGNUM Представители Южной Осетии приняли участие в международном фестивале «Мир Кавказу», который завершился 5 октября в Майкопе большим гала-концертом. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал заместитель министра культуры Адыгеи Аминат Сообцокова, в 2019 году году на фестиваль приехали артисты, танцоры и музыканты из Турции, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.

В ходе фестиваля состоялись выступлениями народных коллективов. Среди них — ансамбль народного танца «Шаратын» из Абхазии, ансамбль народных инструментов «Сарматы» из Южной Осетии, а также государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай» из Дагестана, фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» из Ингушетии, Кубанский казачий хор и другие.

Фестиваль «Мир Кавказу» был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев.