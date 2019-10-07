Москва, , 23:04 — REGNUM Компания Sony выпустила первый трейлер российского научно-фантастического триллера «Спутник», который в некоторой степени напоминает «советскую версию «Чужого».

Действие данной картины разворачивается в 1983 году в Советском Союзе. Сюжет крутится вокруг советского космонавта Константина Вешнякова. На орбитальной станции произошел некий инцидент, и космонавт привозит на Землю некое существо, в собственном теле.

Далее события разворачиваются на Земле — в режимном городе в секретной лаборатории нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища.

Известно, что производством картины занимались студии «Водород», Art Pictures и Hype Film при поддержке российского Фонда кино.