Нижний Новгород, , 22:13 — REGNUM В Нижнем Новгороде с 14 по 26 октября пройдет IX Международный театральный фестиваль имени Максима Горького «В начале веков. XX. XXI». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

В этот раз в фестивале примут участие российские коллективы: Московский драматический театр «Сфера», Российский государственный академический молодежный театр, Театр «Модерн», Драматический театр на Васильевском, Театр-фестиваль «Балтийский дом», Казанский академический русский Большой драматический театр им.В.И.Качалова, Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева, «Коляда-театр», Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, Тбилисский Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Грибоедова, Национальный театр Белграда, берлинский театр «Русская сцена», а также представители Южной Кореи театр «Мулькёль». Нижний Новгород представят коллективы ТЮЗа, Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького и театра «Комедiя».

Зрители на пяти нижегородских площадках смогут увидеть 17 спектаклей по произведениям Горького и его современников.

Откроется фестиваль 14 октября уличным флешмобом-благодарностью Максиму Горькому с участниками фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» и артистами Нижегородского театра драмы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «театральное Приволжье» реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Годом театра в России.

Фестиваль открылся 2 октября на сцене концертного зала Национальной президентской школы искусств в Йошкар-Оле постановкой студентов четвертого курса театрального отделения Республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая (Марий Эл) «Мой бедный Марат», которая стала победителем регионального этапа.

Фестиваль имени Максима Горького был основан в 1958 году, в 2011 году он возобновился. Мероприятие проходит раз в два года.