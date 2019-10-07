Москва, , 19:22 — REGNUM 7 октября к 90-летию Льва Григорьевича Саксонова в Галерее на Чистых прудах открылась выставка патриарха художественной жизни Москвы.

Как отмечают искусствоведы, каждая экспозиция Саксонова — это своего рода послание, обращение к современникам. Сложнейшие социальные и психологические проблемы получают зримое воплощение в его картинах. К 90-летию художника выставлены работы, как последних лет, так и более ранние произведения, в числе которых уникальные гравюры на воске. Последние по времени работы Саксонова — это портреты, в которых он сосредоточивается на человеке, его внутреннем мире, личностном наполнении.