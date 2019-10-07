Ульяновск, , 18:59 — REGNUM В Ульяновске 11 октября впервые пройдёт фестиваль мордовского костюма «Ламзурь», который пройдёт в рамках Года национального единства в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль приурочен к 20-летию областной мордовской национально-культурной автономии. В нём будут представлены работы по четырём номинациям: «Традиционный национальный костюм», «Стилизованный сценический костюм», «Этнические мотивы в современной одежде», «Кукла в национальном костюме».

Также будут работать творческая лаборатория «Жизнь мордовского традиционного костюма в современной среде», выставки мордовского народного старинного костюма «Из личных коллекций» и кукол «Някинем-ялгинем» («Куколка-подружка»). Завершится фестиваль гала-концертом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 22 некоммерческие организации получат поддержку из бюджета на реализацию проектов по гармонизации межнациональных отношений. Между ними распределено почти 7 млн рублей. На грантовые средства, в частности, пройдёт мордовский праздник «Вечкема» (Любовь) в честь создания музея «Быт, традиции и культура мордовского народа». Отметим, что в регионе на грантовые средства также пройдёт всероссийский фестиваль чувашского костюма «Нарспи» (посвящён 100-летию одноименной поэмы Константина Иванова).

Подробнее: На национальные проекты в Ульяновской области НКО получили 7 млн рублей