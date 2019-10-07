Москва, , 14:30 — REGNUM Во Всероссийском институте кинематографии имени С. А. Герасимова открылся Всемирный конгресс международной ассоциации кино‑ и телешкол CILECT. Форум 2019 года посвящен 100-летию ВГИКа. В различных мероприятиях конгресса примут участие представители более ста школ и институтов из 40 стран мира.

Выступая с приветственной речью, министр культуры Владимир Мединский отметил, что Россия это страна, где очень любят кино. На государственном уровне здесь уделяется большое внимание развитию кинематографии и образованию в данной сфере. Кино это не столько развлечение, сколько искусство, наука, технология и дело, постичь секретов мастерства которого мечтают миллионы по всему миру.

Рамках форума гости познакомятся с уникальными методиками подготовки кадров для киноиндустрии во ВГИКе. Также в стенах прославленного вуза пройдут многочисленные столы по вопросам кинообразования, мастер-классы ведущих педагогов, известных режиссеров. Искусствоведы, драматурги, продюсеры поделятся своими планами и наработками на научно-практической конференции «Драматургия и Медиа. Трудности и перспективы взаимодействия».