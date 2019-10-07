Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Цитатой из «Крестного отца» снабдил карикатуру на президентов США и Украины актер и политический карикатурист Джим Керри. Рисунок Керри разместил на своей странице в твиттере.

Трамп и Зеленский в представлении Керри Цитата со страницы Джима Керри в Twitter

«Однажды, и этот день может никогда не настать, я позвоню тебе с просьбой оказать мне услугу. А до тех пор прими эту военную помощь как подарок в день свадьбы моей дочери», — гласит надпись под рисунком.

В комментариях читатели просят Керри нарисовать, как Дональд Трамп проигрывает выборы и умоляет Россию о помощи, повторяют требование импичмента действующему президенту и вносят свои коррективы в подпись к карикатуре. Например: «Трамп позвонил Зеленскому и сказал: «Хорошая у тебя страна, жаль будет, если с ней что-то случится. Я тебе помогу, но сперва сделай мне одолжение».

Отметим, Джим Керри уже некоторое время активно занимается рисованием, и Дональд Трамп — одна из самых частых мишеней для его нападок.