Москва, , 12:59 — REGNUM 7 сентября Музее изобразиетльных искусств им. А.С. Пушкина пройдет Международный инклюзивный фестиваль и конференция «Доступный музей».В программе фестиваля предусмотрены дискуссии, мастер-классы, перформансы, тактильные экскурсии, занятия на русском жестовом языке, лекции специалистов в области инклюзии из ведущих мировых музеев. Среди участников — художники, арт-терапевты и сотрудники музеев из разных стран мира, таких как Рейксмузеум (Амстердам), Музей истории искусств (Вена), Музей Людвига (Будапешт) и Музей Пегги Гуггенхайм (Венеция).Тема фестиваля этого года — «Почувствуй мир как я». Все мероприятия будут инклюзивными, то есть доступными и людям с инвалидностью. Такой опыт, по мнению устроителей, станет объединяющим мотивом фестиваля. По словам Евгении Киселевой, руководителя отдела инклюзивных программ ГМИИ, дискуссии, перформансы и мастер-классы в рамках фестиваля в Пушкинском музее будут посвящены тому, как разные органы чувств помогают воспринимать искусство. Также в программе фестиваля — открытые уроки жестового языка, мультисенсорные и тактильные мастер-классы по истории искусства. Для семейных групп, включающих глухих и слабослышащих, будут проводиться экскурсии по постоянной экспозиции музея на русском жестовом языке. Для детей и взрослых с аутизмом и другими особенностями развития будут предложены творческие занятия в мастерских арт-терапии и мультисенсорные мастер-классы.