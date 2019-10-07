Аддис-Абеба, , 13:00 — REGNUM Сотни тысяч представителей крупнейшей этнической группы Эфиопии оромо в субботу, 5 октября, отпраздновали начало ежегодного фестиваля благодарения, сообщает VOA Africa.

В пятницу, 4 октября, и в субботу, 5 сентября, тысячи человек, одетых в традиционные белые костюмы, прибыли в столицу со всего региона Оромия, чтобы отпраздновать фестиваль Ирреча. Мероприятие, также посвященное началу сезона сбора урожая, сопровождалось танцами, пением и размахиванием флагами, передает радиостанция.

«Этот праздник является символом перехода от тьмы к свету», — сказал 65-летний Зевиду Мегроброби, фермер из Йеки, деревни на окраине Аддис-Абебы, который присутствовал во время печально известного фестиваля 2016 года. Тогда давка, вызванная столкновением между полицией и протестующими, привела к гибели более 50 человек.

«На этот раз все мирно. Мы все счастливы, так как это мероприятие означает единство Оромии», — сказал Мегроброби после выполнения своего ритуала благодарения, который подразумевает прикосновение к воде, желтым цветам и траве.

Фестиваль обычно проводится в Бишофту, городе, расположенном в регионе Оромия, примерно в 40 км к югу от Аддис-Абебы.

Оромо, которые составляют около трети населения Эфиопии, насчитывающего более 100 миллионов человек, давно жаловались на то, что их маргинализировали в течение десятилетий авторитарного правления политиков из других более мелких этнических групп. Действующий премьер-министр страны Абий Ахмед с момента прихода к власти в апреле 2018 года придерживался стратегии примирения. Он провел ряд радикальных экономических и политических реформ, включая освобождение политических заключенных и восстановление отношений с Эритреей.