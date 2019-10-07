Резекне, , 11:58 — REGNUM С 17 по 20 октября в Резекне в честь 125-летнего юбилея поэта и драматурга Юрия Тынянова пройдёт международный театральный фестиваль Тыняновская осень. Об этом пишет портал LSM.

Фестиваль проводится с 2014 года, в этом году он пятый, юбилейный. Одна из главных задач — популяризация культурного наследия уроженца Резекне.

Отмечается, что в 2019 году в Латвию, в рамках Тыняновской осени приедут театральные коллективы из Словакии, Польши, Украины и России. В течение четырёх дней можно будет увидеть работы в основу которых легли тексты самого Тынянова, Стефана Цвейга, Мирослава Крлежа, Леонида Андреева, Павла Бажова, Чехова, Нагибина и современных авторов.

Параллельно, для всех желающих, пройдут классы актёрского мастерства, сценической речи и риторики, хореографии. Организатором выступил национальный дом культуры Резекне, на его официальной странице можно найти и подробную программу фестиваля.