Вашингтон, , 11:41 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона анимационного сериала «Рика и Морти». Ролик опубликован сегодня, 7 октября, на YouTube-канале Adult Swim.

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«Отмените свои планы на 10 ноября в 11:30 вечера», — говорится сообщении к видео.

Видео опубликовано: Adult Swim

Пять эпизодов начнут выходить с 10 ноября.

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Напомним, анимационный сериал «Рик и Морти» выходит на телеканале Cartoon Network в рамках рубрики Adult Swim с октября 2013 года. Создателями шоу являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Первый сезон вышел в конце 2013 года, а третий показали в 2017 году. В мае 2018 года стало известно, что телеканал Cartoon Network заказал 70 новых эпизодов анимационного сериала.

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