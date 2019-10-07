Железноводск, Ставропольский край, , 10:30 — REGNUM Межрегиональный конкурс-фестиваль детского творчества «Океан талантов» пройдёт 12 октября в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Участие в мероприятии примут порядка 1 тыс. ребят в возрасте от четырех до 15 лет, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе администрации города.

Фестиваль состоится в обновленном Дворце культуры. Дети проявят свои способности в вокале, хоровом пении, хореографии и цирковом искусстве. Победители номинаций получат кубки и грамоты.

Отметим, что отборочные зональные этапы межрегионального фестиваль-конкурса «Океан талантов» проводятся с марта по ноябрь 2019 года на базе учреждений культуры муниципалитетов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Адыгеи и Крыма. Заключительное мероприятие состоится 22−24 ноября в городе Лабинске Краснодарского края.