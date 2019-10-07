Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Сэмюэль Л. Джексон прокомментировал слова Мартина Скорсезе, который заявил, что кинокомиксы — это не кино. Об этом 6 октября сообщил портал Screen Rant.

«Это всё равно что сказать, что Багз Банни не смешной. Фильмы — это фильмы. Его вещи тоже не нравятся всем. У всех есть собственное мнение, так что я имею в виду, что всё OK», — сказал Джексон, добавив, что сам он не собирается никому мешать создавать фильмы.

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Напомним, ранее Мартина Скорсезе заявил в интервью журналистам, что он не смотрит кинокомиксы, поскольку не считает их частью кинематографа. Он сравнил такие фильмы с парками аттракционов и отметил, что они не позволяют людям делиться эмоциональным и психологическим опытом.

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